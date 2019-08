Scuolabus per gli alunni di Gornate Superiore: “Stiamo cercando una soluzione”

Si riuscirà a garantire agli alunni della frazione di Gornate Superiore il servizio di trasporto alle scuole medie di Castiglione Olona? Il problema assilla il sindaco Giancarlo Frigeri che, appena insediato, si è trovato di fronte ad un problema.

«C’era da tempo una convenzione con il vicino Comune di Gornate Olona che, non avendo le scuole medie, si appoggia a Castiglione e dunque dispone di un servizio di scuolabus per i suoi studenti. A fronte di una partecipazione economica del Comune di Castiglione Olona, la convenzione assicurava il servizio anche agli alunni della nostra frazione di Gornate Superiore – spiega il sindaco Frigeri – Ora la convenzione non è stata rinnovata e non si trova un accordo con Gornate Olona. Abbiamo già fatto un incontro con i genitori, spiegando loro la situazione ed evidenziando il fatto che il nostro comune non ha le risorse per poter gestire da solo questo servizio».

Il Comune di Gornate Olona ha indetto una nuova gara d’appalto per il servizio scuolabus e a fine mese verranno aperte le buste con le offerte. Frigeri spera che ci siano ulteriori spazi per arrivare ad un accordo con il collega Paolino Fedre, anch’esso eletto alle amministrative di maggio: «Abbiamo chiesto almeno 16 posti – conclude Frigeri – ma anche questo non ci risolve del tutto il problema, dal momento che i ragazzini che da Gornate Superiore devono raggiungere la scuola di Castiglione sono 25».