Sequestrato dai carabinieri appartamento occupato

Pochi giorni fa i carabinieri della stazione di Rho hanno dato esecuzione, con il supporto di militari della Compagnia d’intervento operativo del 3° reggimento Lombardia ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Milano il 17 giugno di un appartamento abusivamente occupato in via De Raude e di proprietà di una donna italiana di 57 anni residente in Provincia di Como.

I militari pertanto ipotizzando che all’interno vi fossero ancora presenti dei soggetti senza averne titolo, sono intervenuti in forze per verificare quanto detto ed in effetti hanno identificato all’interno 8 extracomunitari, di cui 7 peruviani ed 1 ecuadoreno, in Italia senza fissa dimora.

Durante le successive fasi di identificazione degli occupanti, è inoltre emerso che uno degli otto, una donna peruviana classe 79 fosse anche irregolare sul territorio nazionale e pertanto dopo essere stata deferita anche per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale, è stata accompagnata presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano per avviare le procedure di espulsione.

L’immobile è stato poi definitivamente liberato e sottoposto a sequestro, affidato in custodia giudiziaria al legittimo proprietario con l’apposizione dei previsti sigilli, mentre tutti i soggetti identificati all’interno deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva di edifici.