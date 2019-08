Una serata tra poesia, musica e immagini sul sagrato di San Pietro

Il Centro Culturale Tomaso Moro di Gallarate presenta Giovedì 12 settembre 2019 ore 21:00 presso il Sagrato della Chiesa di San Pietro a Gallarate l’evento “Cori da La Rocca” dialoghi in poesia di T.S. Eliot.

Non “uno spettacolo” ma un momento in cui, attraverso la poesia, la musica e le suggestive immagini di Gallarate, si vuole interrogare la città. La lettura teatrale, interpretata dall’attore Matteo Bonanni, sarà accompagnata da un percorso musicale per pianoforte eseguito dal M° Francesco Pasqualotto, con brani di Ligeti, Liszt, Schumann e Chopin, in un dialogo affascinante tra i due testi, quello musicale e quello poetico, in cui l’uno cerca di illuminare l’altro.

A far da cornice alla rappresentazione verranno proiettate immagini di Gallarate grazie alle foto di Salvatore Benvenga, ad indicare visivamente il destinatario principale dell’evento.

L’evento è gratuito e aperto a tutti