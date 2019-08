Serie D, la Caronnese parte dalla Sanremese. Castellanzese a Levico, Legnano contro il Milano City

La Lega Nazionale Dilettanti ha stilato oggi – martedì 13 agosto – i calendari per la stagione 2019-2020.

La prima giornata – in programma il primo settembre – per il Girone A vedrà impegnata la Caronnese in casa contro la Sanremese. Primo impegno subito impegnativo per la squadra di mister Roberto Gatti, contro una delle formazioni che puntano in alto.

Nel Girone B, la Castellanzese farà il proprio esordio in Trentino, in casa del Levico Terme. Trasferta decisamente più vicina per il Legnano, impegnato a Busto Garolfo contro il Milano City.