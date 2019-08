Si aggira di notte armato di una grossa balestra carica, denunciato 50enne

Si aggirava per Samarate impugnando una grossa balestra armata di una freccia artigianale da 20 centimetri.

È successo stanotte nella zona centrale della cittadina, in piazza mons. Angelo Mantegazza, dove i carabinieri hanno individuato e fermato l’uomo.

Si tratta di un cinquantenne, già pregiudicato, che è stato bloccato e denunciato dagli uomini dell’arma. Quando è stato raggiunto non ha saputo neanche giustificare per quale motivo girasse armato per strada. L’arma gli è stata subito sequestrata.