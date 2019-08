Si avvicina la tradizionale “mezzanotte bianca” di Fagnano

Torna la “MezzaNotte Bianca” a Fagnano Olona, organizzata dall’Associazione Negozianti Fagnanesi, che si propone di accendere il centro storico, e in particolare il Castello Visconteo, in data sabato 7 settembre. Oltre ai negozi aperti fino a mezzanotte, ci saranno stand gastronomici, musica dal vivo e spettacoli, che chiameranno i fagnanesi tra le vie del paese, per ritrovarsi dopo le ferie e aprire la nuova “stagione”.