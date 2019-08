Si fingono corrieri per derubare aziende, arrestati dai carabinieri

Un colpo ben congegnato, fingendosi un corriere che dovevano ritirare merce. Ai due ladri-truffatori è andata male solo all’ultimo, per colpa dell’intuizione pronta di un dipendente dell’azienda.

L’azione criminale aveva come bersaglio un’azienda che produce capi d’alta moda, a Castano Primo: lo stock di maglioni pregiati “Loro Piana” aveva un valore di 300 mila euro. Se li sarebbero portati via senza pagare i due uomini – 29 e 32 anni, residenti in Campania – pizzicati all’ultimo e arrestati dai carabinieri di Legnano.

I militari hanno organizzato la trappola proprio a Castano, al confine tra le province di Milano e Varese: il mezzo del falso corriere è stato caricato con alcune centinaia di maglioni, i carabinieri sono intervenuti subito dopo, per contestare in flagranza il reato. Nei pressi di Busto Arsizio il corriere si è fermato e ha iniziato il trasbordo di merce, quindi i carabinieri sono usciti allo scoperto, arrestando i due uomini.

Truffatori professionisti: con la stessa tecnica avevano cercato di mettere a segno truffe ed erano già stati denunciati a Venezia e Macerata. Tutto negli ultimi giorni. A bordo del loro mezzo avevano anche divise di tanti corrieri diversi: pronte da usare al bisogno.