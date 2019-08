Spazzacamini in Val Vigezzo, cinque consigli per vivere “la magia” del raduno

Più di mille spazzacamini, da tutto il mondo, sono attesi nel fine settimana del 1 settembre in Val Vigezzo. Il raduno degli spazzacamini, giunto quest’anno alla 38esima edizione, è un evento internazionale che consigliamo a tutti almeno per due ragioni: la prima perché rappresenta una buona occasione per scoprire paesaggio e tradizioni di questa splendida valle, il secondo per l’atmosfera e l’allegria che si respirano durante la manifestazione a Santa Maria Maggiore e nei dintorni.

Galleria fotografica RAduno degli spazzacamini 4 di 18

Ecco qualche consiglio per godersi l’evento:

VIVERE LA FESTA

Per apprezzarlo al meglio, se ne avete la possibilità, dedicate al Raduno non solo la giornata di domenica. La sfilata del 1 settembre, nelle vie del centro storico di Santa Maria, è sicuramente il momento più caratteristico ma la vera magia dura per tutto il lungo fine settimana del raduno (dal 30 agosto al 2 settembre). Troverete gli spazzacamini già qualche giorno prima e li potrete incontrare nelle vie e nelle piazze dei borghi vigezzini. Da non perdere anche gli eventi organizzati nei borghi vicini a Santa Maria (qui il programma completo) e la serata dei fuochi pirotecnici che si terrà il 30 agosto.

VISITARE IL MUSEO

La Valle Vigezzo, proprio per la storia secolare legata a questo mestiere, fu addirittura nominata nelle carte geografiche del 1500 come “Valle degli Spazzacamini”: da queste terre di montagna generazioni di emigranti spazzacamini partirono lungo i sentieri che portavano verso Francia, Germania, Austria ed Olanda e i loro sacrifici furono enormi. Tradizioni, storie autentiche e drammatiche che possono e devono essere riscoperte (anche grazie alla visita al Museo dello Spazzacamino di Santa Maria Maggiore, che ogni anno accoglie più di 10.000 visitatori).

SCOPRIRE LA VALLE

A poca distanza da Varese e Milano, la Val Vigezzo rappresenta da sempre una meta gettonata per chi vuole trascorrere qualche giornata in montagna. Piccoli borghi caratteristici, itinerari devozionali, sentieri, percorsi per gli sport all’aria aperta e buona cucina offrono a turisti e visitatori opportunità diverse per esplorare e vivere le bellezze della valle.

IL VIAGGIO IN FERROVIA

Anche in occasione del Raduno sarà possibile raggiungere Santa Maria con la Vigezzina, una delle ferrovie panoramiche più belle d’Italia. Info sulle corse speciali qui

NON ABBIATE PAURA DI SPORCARVI

Un vero spazzacamino non può avere le mani pulite e quando si presenterà con un’immancabile stretta di mano, anche le vostre non lo saranno più. Ma come è noto gli spazzacamini portano fortuna e quindi approfittatene.