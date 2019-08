Tutto sull’olio di canapa: usi, proprietà, benefici e controindicazioni

La canapa è una pianta erbacea annuale appartenente alla famiglia delle Cannabinacee, le cui specie da seme possono arrivare fino a un metro di altezza.

La canapa, dalle infiorescenze maschili allungate e femminili brevilinee, dispiega i suoi frutti da una pannocchia giallo-verde. Dai semi lisci, di un bell’ovale e lucidi, di colore grigio con venature scure, seguendo un procedimento di estrazione è possibile ottenere l’olio di canapa.

Fino agli anni ’30 la canapa era una pianta strategica dell’economia locale e veniva coltivata a tutte le latitudini, da oriente a occidente, grazie al gran numero di prodotti che era possibile ricavare dalla lavorazione dei suoi semi. Da essi infatti, a seconda delle tradizioni e preferenze culturali, si ricavavano olio alimentare, pasta, biscotti e perfino cioccolato. E poi olio da lumi, funi, stoffe.

La presenza di THC portò gli Stati Uniti a porre il suo veto dando il via ad una corrente proibizionista che si estese agli altri paesi occidentali fino all’attuale riabilitazione in ambito medico e scientifico nei confronti di questo vegetale considerato oggi virtuoso e dalle doti straordinarie sia in ambito nutrizionale che terapeutico e cosmetico.

In realtà, il livello di tetraidrocannabinolo, principio attivo stupefacente, è infinitesimale e si può tranquillamente utilizzare l’olio di canapa senza alcun effetto psicotropo.

Composizione e proprietà dell’olio di canapa

Insieme all’olio di pesce, all’olio di semi di lino, di chia, kiwi, mirtillo rosso, camelia, porcellana, olivello spinoso, noce, canola e soia, l’olio di canapa è una delle poche fonti vegetali di acido alfa linolenico. Esso, a differenza degli altri oli, ha un virtuoso equilibrio tra acidi grassi essenziali, omega 3 e omega 6, nella proporzione 3:1, rapporto raccomandato dai medici esperti di nutrizione. Un cucchiaio di olio di semi di canapa copre l’intero fabbisogno giornaliero di un adulto. Si consiglia comunque di non sostituire l’olio di canapa al regolare consumo di pesce.

Ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi di Cannabis sativa, è un olio vegetale dalle spiccate proprietà antiossidanti, immunomodulanti e antinfiammatorie.

L’olio di canapa contiene:

Acido linoleico (LA – polinsaturo essenziale omega 6) pari al 55%

Acido alfa linolenico (ALA – polinsaturo omega 3 essenziale) pari al 22%

Acido gamma linolenico (GLA – polinsaturo omega 6 limitatamente essenziale) all’1-4 %

Acido stearidonico (polinsaturo omega 3 non essenziale) allo 0,2 %

Tocoferoli (vitamina E)

Fibre insolubili 20-30 %

Vitamine, tra le quali A, E, B1, B2, PP, C

Sali minerali tra i quali ferro, calcio, magnesio, potassio, fosforo

Fitosteroli

Clorofilla, pigmento vegetale collegato ad alcuni benefici meno conosciuti dell’olio di canapa.

Carboidrati che gli conferiscono un valore energetico elevato

Contiene, inoltre, tutti e nove gli amminoacidi essenziali per il corretto funzionamento dell’organismo e che è possibile introdurre solo con l’alimentazione. Questa combinazione contribuisce infatti alla costruzione degli anticorpi che, insieme alla presenza degli acidi grassi essenziali e al cannabidiolo – secondo gli studi scientifici recenti in ambito medico e di nutrizione – sono responsabili della funzione di rinforzo del sistema immunitario e delle funzioni cognitive di questo rimedio.

Benefici dell’olio di canapa e suo utilizzo in ambito culinario, terapeutico e cosmetico

D’ora in poi, quando parleremo dei benefici dell’olio di canapa, ci riferiremo sempre all’olio di canapa spremuto a freddo, conservato correttamente e biologico, per poter usufruire di tutte le sue virtù in sicurezza ed evitare contaminazioni da agenti chimici. L’olio di canapa può essere ottenuto anche attraverso l’estrazione con solventi. Prima dell’acquisto, è bene verificare i metodi di spremitura.

L’olio di canapa in cucina

Per mantenere integro il valore nutrizionale dell’olio di canapa e prevenirne la temuta ossidazione, deve essere ottenuto da spremitura a freddo e conservato in bottiglie di vetro scuro in luogo fresco, al riparo dalla luce. Dopo l’apertura, invece, va conservato rigorosamente in frigorifero e consumato entro un mese, passato il quale comincia a irrancidirsi.

Appena pressato a freddo, l’olio di canapa si presenta di colore variabile, a seconda della corposità dei suoi semi, dal verde chiaro al verde più intenso. Raffinato, diventa chiaro, quasi trasparente, meglio conservabile ma anche meno nutriente, non garantendo più i benefici per i quali è noto.

È assolutamente sconsigliata la cottura. Va assunto rigorosamente a crudo per mantenere inalterate tutte le sue proprietà: come integratore, nella dose di 1-2 cucchiaini al giorno, oppure aggiunto alle pietanze nella elaborazione delle vostre ricette. Dall’odore poco marcato e un sapore di nocciola, per la sua gradevolezza può essere aggiunto a frullati, insalate, salse, creme e piatti vegetariani, cereali, zuppe, al posto o a fianco dell’olio extravergine di oliva.

Avvertenze e controindicazioni: non superare le dosi consigliate di 1-2 cucchiaini al giorno, senza consultare un medico o un terapeuta. Verificare intolleranze o allergie individuali che sono possibili per qualsiasi alimento. E l’interazione con farmaci, in particolare gli anticoagulanti.

Per chi fosse allergico o intollerante all’olio di canapa, potrebbe essere interessante considerare in alternativa l’olio di tung che presenta caratteristiche affini.

L’olio di canapa terapeutico

Si consiglia di assumere l’olio di canapa come rimedio terapeutico nelle situazioni in cui sia utile:

Rinforzare il sistema immunitario : come prevenzione e cura delle malattie da raffreddamento , sia delle basse che alte vie respiratorie, così come dell’ asma e dell’ allergia .

: come , sia delle basse che alte vie respiratorie, così come dell’ e dell’ . Apportare un’ azione sfiammante : usato regolarmente, è in grado di regolarizzare l’intestino e depurare il fegato , migliorando l’equilibrio dell’organismo e, di conseguenza, la sintomatologia di tutte le infezioni dell’apparato gastrointestinale (morbo di Crohn, sindrome del colon irritabile, etc.).

Efficace nella prevenzione e cura di artrosi , artriti e dell’ osteoporosi . Il cannabinolo promuove la stimolazione dei tessuti svolgendo un’azione antidolorifica sia a livello osseo che muscolare.

L’olio si è dimostrato un valido aiuto in tutte le infiammazioni o irritazioni localizzate della pelle e del cuoio capelluto come la vitiligine, l’herpes, la dermatite atopica, la psoriasi, l’eczema, l’acne e l’eritema. Oltre che con l’assunzione per bocca, si può applicare anche direttamente sulla zona da trattare. In questo caso si consiglia l’uso interno associato a quello esterno.

: per la sua ricchezza di , l’olio di canapa è un riequilibrante endocrino utile in e nella , di quelle e dei crampi addominali nella . Beneficiare del suo effetto calmante e rigenerante sul sistema nervoso : la sua azione sedativa , per la presenza di cannabidiolo, in sinergia con la rigenerante azione antiossidante apportata dagli acidi grassi essenziali, aumenta le prestazioni di memoria e attenzione e lo rende un valido supporto nella depressione cronica e post-parto , nelle nevrosi, negli stati ansiosi , nell’ epilessia e nei disturbi del comportamento come l’ autismo .

sul : la sua , per la presenza di cannabidiolo, in sinergia con la rigenerante apportata dagli acidi grassi essenziali, aumenta le prestazioni di memoria e attenzione e lo rende un valido supporto nella e , nelle nevrosi, negli , nell’ e nei disturbi del comportamento come l’ . Apportare una regolazione dei livelli di trigliceridi e colesterolo nel sangue: in questo caso, può essere utile aumentare la dose a 3-4 cucchiaini giornalieri, ma sempre sotto controllo medico o di un naturopata certificato.

L’olio di canapa come cosmetico

Per le sue elevate prestazioni idratanti e nutrienti, è un valido ingrediente nei trattamenti di bellezza di viso e collo e nella preparazione di prodotti cosmetici, oli per massaggi, creme e altri prodotti per l’igiene personale quali saponi, balsami e shampoo.

Usi minori dell’olio di canapa

Tra gli svariati utilizzi, abbiamo quello di combustibile, indurente nel gesso, impregnante del legno e solvente non inquinante per vernici e inchiostri.