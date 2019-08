Temporali, grandine e trombe d’aria: la Lombardia ha chiesto lo “stato di emergenza”

Regione Lombardia ha formalizzato giovedì 22 agosto alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a meno di dieci giorni dall’ultimo evento calamitoso, la richiesta dello stato di emergenza per il maltempo che ha colpito il territorio della Lombardia negli ultimi giorni del mese di luglio e nella prima metà del mese di agosto quando si sono verificati eventi meteorologici avversi su tutta la Regione Lombardia, colpendo un territorio già provato e, per questo, molto fragile.

In particolare l’assessorato al territorio ha posto l’accento sugli eventi si sono manifestati con forte intensità ad intervalli tra il 25 ed il 31 luglio e poi, di nuovo, tra l’1 e il 2 agosto e successivamente tra il 6 ed il 7 di agosto e il 12 agosto. Ondate che hanno colpito duramente anche la nostra provincia, da nord a sud. Il 7 agosto, ad esempio, le zone più colpite sono state a sud della provincia con alberi caduti su auto in transito a Busto Arsizio e addirittura il tetto della sede della protezione civile di Gallarate che è volato via e ha danneggiato il canile. La settimana successiva invece è stata la volta dell’area del Verbano con una violenta perturbazione che ha interessato la fascia nord del lago, sferzando da Luino a Maccagno dove ad esempio il parco Giona è stato violentemente danneggiato.

«Regione Lombardia -ha sottolineato l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni- come promesso, si è subito attivata e appena conclusa la raccolta delle stime dei danni, a meno di 10 giorni dall’ultimo evento calamitoso, ha inviato la richiesta dello stato di emergenza in modo tale che i cittadini e gli enti locali coinvolti possano avere quanto prima ciò che spetta loro per le avversità subite».

Nella lettera si legge: