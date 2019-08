Torna “Beer in the park”, la grande festa della birra artigianale locale

Quattro birrifici artigianali a km zero, ognuno con 3 differenti tipi di birra spilleranno fiumi delle loro migliori produzioni a partire dalle 18:30 di venerdì 6 settembre alla Corte del Ciliegio di viale Lombardia con l’edizione 2019 di Beer in the Park.

Non solo birra ma anche 4 stand per il food: griglia (salamelle, wurstel, hamburger), costine (garantiscono i grigliatori di ‘Statale 33’), fritto (polpette, patatine….) e gnocco fritto con salumi. Ogni sera esibizione di un gruppo musicale che scalderà ancora di più l’ambiente con proposte rock e revival. Animazione gratuita ed assistita per i più piccoli all’interno della ludoteca.

Riprese le tradizionali attività dopo la pausa estiva di agosto, la Corte del Ciliegio di Castellanza riparte alla grande con l’ormai tradizionale kermesse giunta alla quinta edizione che offre una selezione delle migliori birre artigianali locali, proposte street food da leccarsi i baffi e tanta musica dal vivo, per tre serate di grande festa.

I quattro i birrifici artigianali presenti Vecchia Orsa, Birrificio Italiano, Menaresta e Croce di Malto inizieranno a spillare dalle 18:30 il meglio delle loro produzioni. Con tre linee per ogni produttore, appassionati e non potranno davvero gustare dell’ottima birra artigianale, con grande varietà di sfumature e gradazione ed elementi ad alta e bassa fermentazione. Le proposte di ‘Vecchia Orsa’ hanno in aggiunta un gusto ‘sociale’: la Cooperativa emiliana difatti impiega ragazzi con diversa abilità in alcune fasi dei propri processi produttivi.

Una selezione così qualificata nei birrifici non poteva che esigere un lato ‘food’ di pari livello. Ecco allora che, sempre a partire dalle 18:30, apriranno i battenti ben quattro ‘casette’ street food, ognuna organizzata per specialità.

Le prime due sono affidate ai ‘maestri grigliatori’ di Statale 33, storica associazione che affianca e supporta nel territorio locale realtà, come la nostra, impegnate nel sociale: nella prima casetta sono proposte salamelle, wurstel, hamburger e nella seconda le ormai leggendarie costine alla griglia. Di assoluta eccellenza i fritti proposti nella terza casetta e il gnocco fritto con salumi selezionati della quarta.

Non poteva mancare anche l’intrattenimento per grandi e piccini: per i primi l’esibizione ogni sera di un gruppo musicale che scalderà ancora di più l’ambiente con proposte rock e revival. Per i più piccoli sarà attivata un’animazione dedicata e gratuita all’interno della nuova ludoteca, con la possibilità di affidare i piccoli amici alle animatrici secondo specifiche e concordate modalità per garantire la sicurezza di tutti.