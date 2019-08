“Tutti al sacro Monte!” gli esercenti del Borgo lanciano una raccolta firme

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Riccardo Santinon, gestore del ristorante Borducan al sacro Monte di Varese, inviataci anche a nome degli altri esercenti del Borgo e del campo dei Fiori: tutti insieme stanno infatti promuovendo una raccolta firme per migliorare la possibilità di raggiungere e vivere il sacro Monte

“Tutti al Sacro Monte di Varese!”

In questa frase c’è la tutta la motivazione della raccolta firme promossa da esercenti e residenti del Borgo.

Il Sacro Monte e al Campo dei Fiori sono già un successo di pubblico.

Oltre ai tantissimi Varesini, arrivano regolarmente visitatori fin da Milano e oltre, per pranzo, cena o semplicemente per una passeggiata.

Non è raro inoltre, mentre bevi un caffè in uno dei nostri locali, incontrare stranieri che elogiano questo magnifico territorio.

Arrivano da tutto il mondo. In abbondanza dall’Europa centrale e i paesi del nord, dagli Stati Uniti, dalla Cina, dalla Groenlandia, da Israele, dai paesi Arabi, Nuova Zelanda, Russia, Lituania…insomma è un vero successo.

Non c’è un cliente che non rimanga estasiato dalla bellezza del Borgo e dai panorami mozzafiato.

Bellissime e utilissime tutte le iniziative che ci sono ogni estate.

Ogni evento porta nuove persone a conoscere il borgo e il Campo dei Fiori: un matrimonio, il Teatro all’aria aperta della rassegna “Tra Sacro e Sacro Monte”, la festa nel bosco degli Alpini.

Infatti ogni iniziativa è meritoria e se ben organizzata può portare valore a tutti. Sono un passatempo per i Varesini, portano nuovi clienti che scoprono questo territorio che probabilmente torneranno a scoprire in altre occasioni frequentando i locali tipici che ci sono e generano passaparola positivo.

E’ proprio in queste occasioni però che vorremmo ci fosse maggiore attenzione da parte di tutti, da parte di chi organizza, da parte dell’amministrazione e anche da parte nostra.

Con un buon lavoro di squadra potremmo sfruttare meglio queste iniziative e offrire un servizio migliore ai visitatori. Insomma potremmo essere tutti più apprezzati, e lasciare ai visitatori ricordi davvero indimenticabili del Borgo del Sacro Monte e del Parco del Campo dei Fiori.

Questo è solo un esempio di quello che vogliamo, vogliamo diventare parte attiva con l’amministrazione per trovare soluzioni che migliorino la fruibilità del Borgo e del Parco. Qualche esempio?

– Più comunicazione tra amministrazione, operatori e organizzazioni varie sugli eventi che si svolgono in quest’area, soprattutto quando ci sono chiusure di strade e parcheggi

– Collaborazione per migliorare le criticità della segnaletica (siamo tutti i giorni a contatto con i turisti che chiedono informazioni, un’idea di quello che mancherebbe l’abbiamo)

– Dialogo continuo per trovare soluzioni adatte ai turisti e visitatori locali, per quanto riguarda i mezzi di trasporto (per esempio: bus a chiamata per la sera e in generale per gli orari più scoperti dal servizio? Funicolare aperta fino a tardi

tutti il sabato sera e in occasione degli eventi? Mezzi elettrici per portare i più anziani dalla funicolare all’ascensore del Santuario?)

Perché chiediamo questo? Perché questa raccolta firme?

Qualche settimana fa una cliente mi dice: “Sa, sono arrivata da Milano apposta per venire nel vostro locale a cena e non vorrei tornare a casa senza mangiare per non aver trovato parcheggio”. Questo succedeva in concomitanza con l’ultimo spettacolo della bellissima rassegna teatrale “Tra Sacro e Sacro Monte”, di cui sono grande fan.

Quando capitano queste cose, ci perdiamo tutti.

Non facciamo brutta figura solo noi che non abbiamo un parcheggio riservato ai clienti del ristorante. Fa brutta figura il Sacro Monte, il Campo dei Fiori, il festival Teatrale, fa brutta figura la nostra amata Varese.

E non c’è nessuna ragione per cui deve andare così, non c’è nessuna ragione per cui non possiamo essere in grado di gestire diversamente queste occasioni. Manca solo un pizzico di volontà.

Messo da parte il nostro orgoglio da bottegai, allora ci siamo uniti, abbiamo iniziato a collaborare e dialogare tra ristoratori. Abbiamo iniziato a dialogare anche con i residenti, la Parrocchia e le associazioni che vivono il borgo ogni giorno, per capire anche loro come vivono questi disagi.

Se tu lettore vuoi dire la tua, stiamo raccogliendo le firme di tutti coloro che sono orgogliosi di quanto sia bello il Sacro Monte di Varese e il Campo dei Fiori e vogliono renderlo ancora più unico.

In ogni locale del Borgo trovate i moduli da compilare e firmare, vi aspettiamo allora “tutti al Sacro Monte e al Campo dei Fiori” a firmare. Apriremo un dibattito in città, su come si intende valorizzare questo bene Unesco unico al mondo. (QUI IL TESTO DEL MODULO DI RACCOLTA FIRME)

Riccardo Santinon, Hotel Ristorante “Il Borducan”, con:

Silvio Battistoni, Albergo Ristorante Colonne

Mario Carabelli, Albergo Ristorante Sacro Monte

Gabriele Sommaruga, Ristorante Milano

Lara Tedeschi, Ristorante Montorfano

Mario Crosignani, Trattoria del Ceppo

Rosanna Pagliarini, Il Convivio

Paola Frascaroli, Location Camponovo

Ada Vilardi, Bar Pineta

Laura Orlandi, Osteria Irma al Campo dei Fiori