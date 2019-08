Ubriachi al volante e a piedi, i carabinieri hanno vigilato sulla movida

I carabinieri della compagnia di Luino, nel corso del servizio coordinato predisposto dal comando Provinciale di Varese volto ad intensificare la vigilanza stradale in occasione del controesodo estivo, hanno svolto un’azione di controllo sulle principali arterie stradali del territorio.

Sabato sera, i militari del Nucleo Radiomobile hanno intimato l’alt ad un’utilitaria che percorreva la s.s. 233 in direzione di Lavena Ponte Tresa. Alla guida del veicolo vi era un 27enne che, sottoposto all’accertamento mediante etilometro, è risultato positivo con un lasso alcolico di 1.10 mg/lt, per cui è stato denunciato in stato di libertà con contestuale ritiro della patente di guida.

Sempre sabato sera, nel corso del servizio di vigilanza serale, i Carabinieri della stazione di Maccagno sono interventi presso un noto locale in riva al lago ove era stata segnalata la presenza di un 20enne di Luino in evidente stato di ebrezza alcolica che disturbava gli altri clienti. II 20enne, che si e calmato all’arrivo dei militari, e stato multato per ubriachezza molesta.

Nel corso dei mirati controlli sono state identificate 78 persone, controllati 54 mezzi, elevate 8 sanzioni per violazioni al codice della strada con sanzioni per 2.200 euro e decurtato 10 punti patente in tutto.