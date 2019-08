Un azzurro ai Mastini: Schina rinforza la difesa giallonera

Quinto acquisto estivo per i Mastini Varese di hockey su ghiaccio, che si sono regalati un giocatore italiano di primo piano, il difensore Andrea Schina. Torinese, 25 anni, stecca destra, Schina è destinato a diventare fin da subito un pilastro della retroguardia della squadra di Massimo Da Rin, agli ordini del quale ha già giocato a Milano.

Schina tra l’altro ha già vestito la maglia della Nazionale oltre a quelle di Real Torino – la società in cui ha mosso le prime pattinate – Valpellice, Como e Milano. In passato il difensore ha curiosamente indossato anche il giallonero: era il 2015, i Mastini erano farm team della Valpe e Andrea disputò (in prestito) una gara con il Varese, uno sfortunato derby perso di misura con il Como.

Il nuovo acquisto giallonero si definisce “difensore offensivo” per le sue qualità di assistman una volta entrati nel terzo d’attacco: nell’ultima stagione al Milano Rossoblu (in ALPS), Schina ha segnato quattro reti e distribuito 13 passaggi vincenti ai compagni di squadra. «Ho nel tiro e nella propensione offensiva le mie caratteristiche migliori, ma sono difensore e quindi occhi attenti anche nelle retrovie. Arrivo da un campionato di livello più alto rispetto alla nostra IHL, ma penso che quest’anno le differenze possano assottigliarsi portando i due campionati quasi a parificarsi, almeno sotto alcuni aspetti».

Il 25enne torinese ritroverà al PalAlbani molti compagni del recente passato a partire da Ilic, Re e Marcello Borghi, tutti prelevati dalla società rossoblu; anch’esso ripete quello che hanno già detto diversi altri giocatori impegnati a Varese l’anno venturo: «La squadra è forte, i Mastini stanno lavorando bene: sarebbe una grande cosa vincere qualche trofeo».