E’ stato un fine settimana sportivo per la festa della montagna, che ha riempito il campo dei fiori di grandi appassionati.

Sabato la cronoscalata ha visto 236 partecipanti, comprenso il gruppo che ha camminato per sostenere il parco Giona: tra lui anche Luca Rossino, giovane atleta in carrozzina, spinto dai suoi sostenitori.

LA FOTOGALLERY DELLA CRONOSCALATA

Domenica invece alla moto adunata sono partiti ufficialmente in 300, perchè non era possibile fare altro: in quota non potevano essere accolti in più di cosi. in realtà in piazza Repubblica si sono presentati oltre 400.

LA FOTOGALLERY DELLA MOTOADUNATA ALPINA

IL VIDEO DELLA PARTENZA DELLA MOTOADUNATA ALPINA

Un grande fine settimana per gli appassionati, mentre la festa della Montagna continua: per questa seta è previsto, tra l’altro, il concerto di Charlie “Sax” Yelverton & Riki Marini.

SOLO NAVETTE DALLE 17 IN POI

Vi ricordiamo che al Campo dei Fiori la sera si arriva solo in bus, con servizio navetta dal 9 al 14 agosto attivo dalle 17 alle 24. Mezz’ora prima, all’altezza del bivio Sacro Monte/Campo dei Fiori, la strada verso il campo dei Fiori sarà chiusa a tutte le auto ad eccezione dei mezzi autorizzati.

Saranno autorizzati alla discesa i mezzi saliti nelle ore precedenti alla chiusura accodandosi alla navetta in discesa. Le navette partiranno dal piazzale Stadio/Palazzetto con ampio parcheggio gratuito, dalle 17 alle 24 con frequenza ogni 20 minuti, unica fermata intermedia al bivio Sacro Monte/Campo dei Fiori. Il biglietto biglietto unico valido per andata e ritorno costa 2 euro e può essere acquistato alla partenza, alla fermata intermedia e presso le casse della Festa. Non sono utilizzabili gli abbonamenti e/o similari perché trattasi di un servizio extra.

Diverso il caso del 15 agosto, il servizio navette sarà tutto il giorno e gestito direttamente da CTPI.