Un ubriaco alla guida e un rottweiler fuggito nel weekend dei carabinieri

Durante il week-end del controesodo, la Compagnia Carabinieri di Saronno ha rafforzato i servizi di controllo della circolazione stradale per garantire il più possibile agli utenti un rientro sicuro presso le proprie residenze.

Molti i veicoli controllati lungo le arterie principali, tra cui un cittadino ecuadoriano di 38 anni che guidava l’autovettura, intestata alla moglie, privo di patente di guida. Lo stesso, mostrando chiari segni di ubriachezza, è stato anche sottoposto al controllo dell’etilometro, risultando positivo con un livello di 1,20 mg/l, ben al di sopra del limite consentito.

Per questo motivo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria. Anche la moglie, che era accanto, è stata multata per incauto affidamento del veicolo.

Nel pomeriggio di sabato, a Gorla Maggiore, i carabinieri sono stati impegnati in un altro intervento impegnativo: durante una perlustrazione in viale Europa è stato notato un cane di razza rottweiler passeggiare libero sul ciglio della carreggiata.

I carabinieri sono riusciti a risalire all’identità del padrone, residente in una abitazione poco distante, al quale l’animale era scappato poco prima ed al quale è stato restituito, prima che potesse mettere in pericolo la sicurezza di altre persone. Nel solo pomeriggio di ieri sono stati controllati oltre cinquanta veicoli e sono state elevate cinque sanzioni per violazioni al codice della strada.