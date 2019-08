Università aperta in agosto per prepararsi al test di Medicina

La maturità è ormai un ricordo ma per molti studenti le vacanze non sono ancora iniziate. Sono molti, in particolare 656 per medicina con una disponibilità di 150 posti più 21 di odontoiatria, i ragazzi che si sono iscritti ai corsi ad accesso programmato sia nazionali sia di ateneo e stanno trascorrendo queste settimane ancora chini sui libri.

L’Università dell’Insubria, da alcuni anni, offre una full immersion per testare la preparazione e migliorarla in vista del test che si svolgerà il prossimo 3 settembre.

Dal 26 al 30 agosto, è in programma una settimana di incontri per affrontare al meglio i test per l’accesso ai corsi di laurea della Scuola di Medicina.

Gli incontri hanno l’obiettivo di fornire un aiuto nell’affrontare la prova di accesso con:



informazioni di carattere pratico relative allo svolgimento del test di ammissione

ripasso delle materie argomento del test

simulazione del test di ammissione (primo giorno) con correzione, commento e discussione delle risposte ai quesiti

simulazione del test di ammissione al termine del percorso, per un’autovalutazione dei miglioramenti raggiunti.

Le lezioni si svolgeranno a Varese – Padiglione Monte Generoso – via Monte Generoso 71 – aule 6 MTG e 7 MTG

Da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2019

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30

A inizio settembre, invece, partono i precorsi in matematica, scrittura di base e metodo di studio:

I Precorsi sono dei veri e propri corsi universitari che si svolgono prima dell’inizio delle lezioni dei corsi di laurea ed hanno lo scopo di permettere ai nuovi studenti di ripassare i concetti chiave e di acquisire gli altri elementi essenziali in vista della prove di verifica delle conoscenze.

Per gli iscritti all’Università degli Studi dell’Insubria (immatricolati o iscritti ai test di ammissione alla data di inizio dei corsi) tutti i corsi sono gratuiti.

Le iscrizioni si sono aperte all’inizio delle immatricolazioni e potranno essere effettuate on-line sulla pagina dell’Orientamento dell’ateneo.

I precorsi sono aperti anche a non iscritti all’Insubria, ai quali è chiesto il versamento di una quota di iscrizione:

per il precorso di Matematica: € 30,00

per il precorso di Scrittura di base: € 20,00

per il precorso di Metodo di studio. € 10,00

per l’iscrizione a tutti e tre i precorsi: € 50,00.

Percorso di Matematica

Fortemente consigliato come preparazione alla prova di verifica della preparazione iniziale per i corsi di laurea scientifici e per il corso di laurea in Economia e management.

Obiettivi

Preparare gli studenti al percorso universitario verificando e migliorando la preparazione di base in matematica e abituare le matricole allo stile delle lezioni universitarie.

Programma

Il precorso riprende e completa le principali nozioni matematiche del triennio finale delle scuole secondarie di secondo grado affrontando i seguenti argomenti: richiami sugli insiemi e sul calcolo frazionario e letterale, polinomi, equazioni e disequazioni, il concetto di funzione, potenze e radici, elementi di geometria analitica, funzioni trigonometriche, esponenziali e logaritmiche.

Sedi, giorni e orari

Il corso si svolgerà presso le sedi di Varese e Como con analogo programma:

Varese – AULA 11 MTG, Padiglione Monte Generoso, via Monte Generoso 71

SETTEMBRE 2019

Lunedì 2: dalle 9:00 alle 13:00

Martedì 3: dalle 16:00 alle 18:00

Mercoledì 4: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00

Giovedì 5: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00

Lunedì 9: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00

Martedì 10: dalle 9:00 alle 12:00

Mercoledì 11: dalle 16:00 alle 18:00

Giovedì 12: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00

Venerdì 13: dalle 9:00 alle 12:00

Precorso di Scrittura di base

Fortemente consigliato come preparazione alla prova di verifica della preparazione iniziale per i corsi di laurea in Giurisprudenza, Scienze della mediazione interlinguistica e interculturale, Scienze del turismo, Scienze della comunicazione.

Obiettivi

Fornire la consapevolezza che una buona conoscenza e capacità di utilizzo della lingua italiana in forma orale e scritta è una competenza trasversale necessaria per tutti i corsi di laurea e fornire strumenti per valutare e migliorare tale competenza.

Programma

Dal parlato allo scritto: competenze e strategie. La scrittura digitale. Tipologie testuali del parlato, dello scritto e della scrittura digitale. Criteri-guida: dall’accettabilità alla precisione.

Il testo scritto: elementi di base. Lessico e sintassi. La punteggiatura. Correttezza logica e correttezza grammaticale.

La pianificazione del testo. Lo stile. Qualità, adeguatezza pragmatica e chiarezza.

Guida alla costruzione del testo. Il contesto e i registri. L’uso efficace della retorica.

Riscrivere e compilare. Le scritture tecniche. La redazione finale del testo: citazioni, note e criteri grafici.

Approfondimenti sulle scritture tecniche: curriculum, relazioni, tesi, ecc.

Durata

20 ore.

Sedi, giorni e orari

Varese – Campus Bizzozero

Lunedì 9 settembre: dalle 14:00 alle 19:00 – 5 MTG Monte Generoso

Mercoledì 11 settembre: dalle 14:00 alle 19:00 – 3S AULE SEPPILLI

Giovedì 12 settembre: dalle 14:00 alle 19:00 – 5 MTG Monte Generoso

Sabato 14 settembre: dalle 13:00 alle 18:00 – 5 MTG Monte Generoso

Como

Il corso si svolgerà nelle prime due settimane di settembre 2019.

Precorso di Metodo di studio

Si rivolge a tutti gli studenti iscritti al primo anno di Università.

Obiettivi

Facilitare la transizione scuola secondaria – università e l’acquisizione di un buon metodo di studio, al fine di evitare difficoltà e ritardi negli studi.

Programma

La scelta universitaria: cambiamento e transizione, certezze e dubbi.

Metodo di studio: come si impara, studiare efficacemente, affrontare gli esami, possibili difficoltà nel percorso.

Motivazione, autoefficacia, autostima, lo studente strategico.

Sedi, giorni e orari

Il corso si svolgerà presso le sedi di Varese e Como con analogo programma:

Varese – AULA 5 MTG, Padiglione Monte Generoso, via Monte Generoso 71

SETTEMBRE 2019

Martedì 10: dalle 14:00 alle 17:00

Venerdì 13: dalle 14:00 alle 17:00

Como – AULA S.0.1, Chiostro di Sant’Abbondio, via S. Abbondio 12

AGOSTO 2019

Mercoledì 28: dalle 10:00 alle 13:00

Venerdì 30: dalle 10:00 alle 13:00