Uno striscione al palaghiaccio per ricordare Marco Fiori

A quattro anni dalla tragedia, Varese non si è dimenticata di Marco e Nicolò, i due giovani sportivi deceduti in Salento a causa di un tremendo incidente stradale. Hockeyista il primo, giocatore di football americano il secondo, Fiori e De Peverelli hanno lasciato uno splendido ricordo in chi li ha avuti per amici e in chi ha tifato per loro quando indossavano le divise dei Mastini o dei Gorillas.

Se a Nicolò è stato intitolato il campo di gioco di San Fermo, a Marco “Kito” è dedicato un torneo giovanile che si tiene al PalAlbani ogni primavera. E proprio nell’impianto di casa dei Mastini, in cima alla curva nord, è stato appeso uno striscione da parte dei tifosi gialloneri: «4 anni sono passati ma non ci siamo dimenticati – #57 sempre con noi». Dove il 57 è appunto il numero di maglia indossato da Marco Fiori nella sua carriera di difensore, nata nel settore giovanile e consolidata in diversi anni di prima squadra.

Oggi quel numero è “ritirato”, nel senso che nessun altro giocatore del Varese lo può scegliere per la propria divisa, un onore che fino a ora Fiori condivide con un solo altro giocatore, il celeberrimo portiere Jim Corsi, anima dei due scudetti gialloneri. E il logo che raffigura “Kito” è stampato sulle divise della squadra di cui papà Maurizio è stato per tanti anni dirigente e presidente.