Urta un’auto e rischia di investire la proprietaria, denunciata ubriaca al volante

È l’abuso di alcol il comune denominatore di alcuni interventi effettuati dalla volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio nei giorni scorsi.

Il primo episodio, che risale alle ore 01,30 della notte tra venerdì e sabato scorso e si è svolto proprio in via Foscolo all’esterno del Commissariato, ha avuto per protagonista una ventisettenne. La giovane, alla guida di un suv, ha urtato un’altra vettura parcheggiata a bordo strada. Poi, effettuando la retromarcia per rimettersi in movimento, ha rischiato di investire la proprietaria dell’auto danneggiata che proprio in quel momento attraversava la via a piedi. Ne è nata una discussione tra le due donne durante la quale la ventisettenne, subito apparsa ubriaca, ha insultato e colpito con uno schiaffo al viso la rivale. Il tutto ripreso dalle telecamere di sicurezza del Commissariato. La ragazza non si è calmata neppure all’arrivo della volante ma anzi, davanti ai numerosi clienti di un vicino locale, ha iniziato ad offendere i poliziotti accusandoli platealmente di commettere abusi. Sottoposta, non senza fatica, al test preliminare all’alcoltest, ha evidenziato il ragguardevole valore di 1,88 gr./lt. di alcool nel sangue. A quel punto si è ulteriormente inalberata opponendosi al completamento dell’esame. Per concludere la serata ha rimediato una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi all’accertamento, con il ritiro della patente e l’affidamento della vettura all’amico che gliela aveva prestata.

Il secondo caso si è invece verificato intorno alle due della notte tra sabato e domenica nel parcheggio all’interno dell’area di Malpensa Fiere dove si sta svolgendo l’evento “Latin Fiexpo”. La volante in transito ha notato un gruppetto di persone piuttosto agitate, verificando che un trentenne era stato sorpreso dopo che, con una pistola giocattolo, aveva sparato due pallini di plastica contro una donna, colpendola ad una gamba senza gravi conseguenze. L’incongruo gesto aveva suscitato la reazione di un altro giovane presente all’evento e poi degli addetti alla sicurezza, che avevano separato i due e recuperato la pistola giocattolo. All’arrivo degli agenti il responsabile, chiaramente ubriaco, ha rifiutato di fornire le proprie generalità e anzi ha preso a spintonare i poliziotti reagendo ai loro tentativi di identificarlo, tanto da causare a uno di loro un leggera lesione a una mano. Il giovane è stato infine calmato e denunciato per rifiuto di fornire le generalità e resistenza a pubblico ufficiale.