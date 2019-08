Via Piave chiusa per 20 giorni per lavori: si parte il 26 agosto

L’Amministrazione comunale di Porto Ceresio avvisa che dal prossimo 26 agosto fino al 14 settembre compresi, si svolgeranno sulla via Piave i lavori per la posa della nuova condotta idrica e l’asfaltatura. Pertanto la strada sarà interdetta al traffico veicolare dalle 8 alle 19, dal lunedì al venerdì. Verrà garantito un passaggio pedonale per raggiungere l’ufficio postale.

I lavori comprendono il completo rifacimento del manto stradale e degli allacci alle utenze, per quanto riguarda il tratto di condutture situate al di sotto della via pubblica.

«È stata nostra premura limitare al minimo i disagi – spiega l’assessore alle opere pubbliche Marco Prestifilippo – pertanto nei prossimi giorni tutti i residenti di via Piave riceveranno una comunicazione informativa dei lavori. Ci scusiamo per i disagi e confidiamo nella collaborazione dei cittadini».