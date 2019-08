A Villa Calcaterra l’ultimo film a cielo aperto con “Grand Budapest Hotel”

Ultimo appuntamento, mercoledì 28 agosto, con il cinema all’aperto, curato da BA Film Festival e Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Nel parco di Villa Calcaterra (in via Magenta, 70), alle 21.30, sarà proiettato “Grand Budapest Hotel”, una commedia americana del 2014, diretta da Wes Anderson, con Ralph Fiennes e Bill Murray.

Il film di Anderson racconta in apparenza la storia di un hotel, il Grand Budapest Hotel, situato nella fittizia località termale di Zubriwka, in Ungheria. In realtà il titolo è solo una metafora della società consumista europea interpretata da personaggi bizzarri e stravaganti. La storia si apre con il racconto-ricordo del vecchio “garzoncello” Zero Moustafa (Tony Revolori) e di come ha rilevato il medesimo hotel. L’hotel era gestito dal brillante e profumatissimo concierge Gustave (uno splendente Ralph Fiennes), il quale amava accompagnarsi alle clienti dell’hotel, in particolar modo, con l’anziana signora Madame D. (Tilda Swinton). Quest’ultima alla sua morte gli lascia un prezioso quadro rinascimentale in eredità, Il ragazzo con la mela. Purtroppo il figlio dell’anziana signora, Dmitri (Adrien Brody) non è contento e accusa il povero concierge di aver ucciso la madre e lo costringe alla fuga.

L’ingresso è gratuito e come sempre gli ospiti potranno accomodarsi su sedie o su coperte sul prato e sarà possibile acquistare pop corn e zucchero filato.

In caso di pioggia l’evento sarà annullato.