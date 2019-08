Il vin brûlé alla festa? Te lo do nella tazza “della nonna”

L’idea è semplice e ha un duplice scopo, riciclare e salvare l’ambiente. La Pro Loco di Galliate Lombardo lancia una proposta piuttosto insolita: portare piatti e bicchieri in ceramica che non si usano più, in ordine e anche spaiati, al Centro Civico del paese. I soci dell’associazione provvederanno a lavarli e poi gli utensili verranno usati nelle feste di paese. Niente plastica, ma piatti e bicchieri da usare più e più volte.

L’inquinamento causato dalla plastica è un problema attuale che riguarda tutti. Soprattutto durante le feste locali, anche se non ne siamo consapevoli, utilizziamo e buttiamo una quantità enorme di plastica, tra piatti, bicchieri e forchette monouso.

«Per questo motivo la Pro Loco di Galliate Lombardo ha deciso di realizzare una campagna per abolire le materie plastiche in queste manifestazione», spiega Alessio Crespi presidente della Pro Loco di Gallate, raccogliendo, appunto, le stoviglie in ceramica che non utilizziamo più.

«L’idea nasce in concomitanza con l’avvicinarsi dei mercatini e degli eventi natalizi, momenti in cui vengono offerti pasti e bevande calde in stoviglie, che dopo il solo utilizzo vengono buttati» dice Alessio. «Fra qualche anno ne sarà abolita la vendita e purtroppo le stoviglie biodegradabili costano molto».

Per tanto la Pro Loco sarà felice di accettare piatti di ceramica, bicchieri, tazze e posate anche di seconda mano . Il punto di raccolta sarà sabato 24 agosto dalle ore 9 alle ore 12 sarà al Centro Civico La Corte a Galliate.

«Ogni giorno gettiamo via piatti o tazze vecchie che non utilizziamo più. Noi le raccogliamo e le riutilizzeremo in tutte le future feste, lavandole e disinfettandole», continua il presidente. «Un doppio riciclo sostenibile quindi per un’iniziativa che può concretizzarsi solo con l’aiuto di tutta la comunità».