Viva via Gaggio si rivolge ai parlamentari per l’impatto ambientale del Bridge

Con l’avvio del Bridge il comitato Viva Via Gaggio ha accolto benevolmente l’interesse risvegliatosi da parte dei parlamentari locali sul tema Malpensa, anche se, ci tengono a precisarlo, «le nostre interrogazioni sono state depositate il 27 giugno».

Viva via Gaggio, quindi, si è rivolta all’onorevole Rossella Muroni di Liberi e uguali (presidente nazionale di Legambiente) che porterà l’interrogazione in discussione durante la settima Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati dopo il mese di agosto. I dubbi ed i quesiti del comitato sono riconducibili al motivo per cui non sia stata effettuata una valutazione, da parte del ministero dell’ambiente, sull’impatto ambientale e sulle conseguenze del trasferimento dei voli in termini di inquinamento acustico, atmosferico e di gas di scarico. Inoltre, i componenti di Viva Via Gaggio si chiedono perché non siano state predisposte delle mitigazioni e compensazioni ambientali.

Inoltre, il comitato ha preparato una seconda interrogazione contenente la proposta di istituire del Sic/Zps “Brughiere di Lonate e Malpensa”, avanzata nel lontano 2011 dal Parco del Ticino. A fronte di ciò, Viva Via Gaggio chiede «quali siano gli intendimenti dal Ministro e le iniziative che intenda mettere in atto riguardo agli aspetti scientifici e biologici relativi alla perdita di una zona naturalisticamente importante, ad oggi possibile sito di interesse e comunitario. Tenendo conto che la stessa è interessata dal nuovo progetto di espansione dell’aeroporto di Milano Malpensa (Master Plan 2030) e anche che la conseguenza di questa irreparabile perdita potrebbe portare a una nuova procedura di infrazione da parte dell’Unione europea».

Il comitato promette che sarà vigile sulla risposta del ministero e sulla modalità della discussione alla Camera dei Deputati.