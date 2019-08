Vn Music Corner: Sebastiano racconta i Mountains Of The Sun

Mountains Of The Sun è una band varesina composta da Sebastiano Rizzato alla chitarra e voce, Federico Dal Zotto al basso e Francesco Mascarello alla batteria. La loro carriera inizia nel 2013 quando si uniscono sotto il nome di “Me & The Devil Blues”. Nel 2015 si trasformano poi in un trio “folk rock contaminato dalla psichedelia”, tanto che la loro musica si riconosce attraverso lunghe jam e improvvisazioni sonore.

A luglio 2017, i Mountains Of The Sun, escono con il primo EP “Astro Blues” registrato e autoprodotto. In appoggio all’EP girano la Provincia di Varese con un mini-tour con Release Party. Dopo “Astro Blues” la band varesina pubblica un nuovo disco nel marzo 2019 dal titolo “Live!”, album interamente registrato dal vivo.

Sebastiano, voce della band, è stato nella redazione di VareseNews e ci ha raccontato i retroscena della band e del loro ultimo disco. Ecco l’intervista di Sebastiano di MOTS per VN Music Corner.

Intervista Daniele Aitis, video Martina Casalanguida