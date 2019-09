14 -Esattamente 50 anni fa – era proprio il 26 settembre 1969 – uscì il canto del cigno dei Beatles. Li avevamo lasciati quasi a pezzi alla fine del White Album, ma a Paul venne l’idea che avrebbero potuto ricominciare con molti meno effetti di studio, tanto da pensare di ripartire a suonare dal vivo, cosa che non facevano dall’estate del ’66. Si erano allora trovati a gennaio per una serie di sessions, con tanto di troupe che li filmava e con Get Back (giustamente) come nome del progetto. Ma i risultati non furono quelli sperati: John si era portato Yoko, non si era creato il vecchio amalgama… Ne uscirono dei nastri – che diventeranno poi Let it be che alcuni ritengono erroneamente l’ultimo LP inciso dai Beatles – ed un film: ma non erano convinti.

Ecco allora l’idea di tornare da George Martin, che accettò di produrre il disco a patto che “comandasse lui”. Le cose andarono molto meglio, e fu davvero l’ultimo capolavoro. Oramai Harrison è riconosciuto grande autore e ci piazza due pezzi da novanta, Lennon è abbastanza in forma, ma è Paul a fare la parte del leone come autore, firmando quasi da solo la suite che copre la seconda facciata.

Ma purtroppo si chiude, e nessuno dei quattro da soli inciderà più un disco intero di questa portata.

Curiosità: uno dei titoli più probabili per l’album era Everest: era la marca delle sigarette dell’ingegnere del suono, ed ovviamente era il riferimento a qualcosa che non si sarebbe potuto superare. Quando qualcuno propose di andare in Nepal a scattare la foto di copertina, la risposta di Lennon fu decisamente volgare! Pare che allora Ringo, col suo solito humour, disse “E se la scattassimo qui fuori?”. E gli studi della EMI sono ad Abbey Road…