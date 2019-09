E’ Agostino de Troia il primo politico varesino passato a Italia Viva

Se stavate cercando tra gli appartenenti al Pd in vena di scissioni i primi esempi di attivisti di Italia Viva nella città di Varese, vi siete sbagliati. Il primo politico varesino a dichiararsi appartenente al nuovo partito di Renzi è infatti Agostino De Troia, capogruppo in consiglio comunale per la lista Galimberti, la lista civica nata alle ultime elezioni per sostenere l’attuale sindaco.

De Troia, nato politicamente nel partito socialista, è stato nell’Udc poi per molti anni ha abbandonato la politica partitica. All’attuale consiglio comunale di Varese è arrivato, nella lista Galimberti, come primo dei non eletti in sostituzione del dimissionario Mauro Gregori, ed è diventato capogruppo dopo l’abbandono di Tommaso Piatti, espatriato in Svezia per lavoro.

«Ho deciso di aderire a Italia Viva perchè Renzi è il politico più intelligente che abbiamo ora in Italia, e non è ideologico. Dei partiti sono ormai nauseato – spiega De Troia – A convincermi è stato uno dei primi deputati passati alla sua formazione, Gianfranco Librandi».

Il “coming out” di De Troia non prevede cambi all’interno della compagine consiliare: «Continuerò a rimanere nella lista Galimberti fino alla fine, la scelta di aderire al partito è personale».

In consiglio comunale non sarebbe nemmeno il primo ad ad avere aderito ad un partito senza cambiare la sua posizione in salone Estense: prima di lui è successo a Gaetano Iannini, ora esponente di Fratelli d’Italia in città ma ancora appartenente al Gruppo Misto.