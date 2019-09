Agricoltura creativa: vengono assegnati gli Oscar Green

Dai prodotti fatti con il latte d’asina di montagna al gelato alla bava di lumaca fino alla bottega solidale che vende prodotti alimentari biologici, a Km 0 e sfusi, gestita da persone svantaggiate.

Sono solo alcune delle innovazioni che verranno presentate mercoledì 18 settembre 2019 alle ore 18.00 al salone della creatività agricola allestito presso la Terrazza 12 in via Durini 28 a Milano per la consegna degli Oscar Green 2019 della Lombardia, i premi all’innovazione giovane che la Coldiretti regionale assegna alle idee imprenditoriali più interessanti e curiose sviluppate su tutto il territorio, compresa la provincia prealpina.

E proprio dal Varesotto si conferma un’adesione massiccia tra il pubblico dei giovani imprenditori agricoli e dirigenti di Coldiretti che parteciperanno alla premiazione.

Alla giornata interverranno: Ettore Prandini, Presidente Nazionale di Coldiretti; Paolo Voltini, Presidente di Coldiretti Lombardia; Fabio Rolfi Assessore all’Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lom­­­bardia; Pierfrancesco Maran, Assessore all’Urbanistica, verde e agricoltura del Comune di Milano; Veronica Barbati, Presidente Giovani Impresa Coldiretti; Carlo Maria Recchia, Delegato Coldiretti Giovani Impresa Lombardia.

In occasione della settimana della moda, Pasqualina Tripodi, giovane imprenditrice agricola calabrese, presenterà i suoi agri-gioielli realizzati con l’utilizzo di materiali di riciclo, tessuti grezzi naturali e con l’aggiunta in alcuni casi di metalli e pietre semipreziose.