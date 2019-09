Al Jova Beach Party il corto del WWF diretto dal varesino Ghisolfi

Un tocco varesino al Jova Beach Party in programma sabato sera a Linate. L’evento di chiusura dei concerti di Jovanotti si è trasformato in un vero e proprio evento di fine estate, con più di 100mila spettatori attesi. Il WWF, che ha accompagnato anche l’organizzazione di alcune date del tour, ha prodotto un video pubblicitario, che sarà trasmesso proprio sabato sera, in apertura del mega concerto. Questo cortometraggio è stato diretto dal regista varesino Giorgio E. S. Ghisolfi che firma così il nuovo “telecomunicato” in animazione per la campagna ambientalista del WWF “Now or Never“.

Il video sarà quindi presentato in anteprima sabato 21 settembre 2019 durante il Jova Beach Party di Jovanotti a Milano Linate, e verrà diffuso online da lunedì 23 settembre in coincidenza con la conferenza internazionale sul clima che si terrà all’ONU, la “Climate Action Summit 2019”.

Giorgio E. S. Ghisolfi è animatore, regista e docente. Professionista con una lunga esperienza nel cinema d’animazione, ha lavorato, tra gli altri, con Bruno Bozzetto e Enzo d’Alò. Insegna cinema e comunicazione massmediale presso varie accademie universitarie italiane e straniere. Socio fondatore dell’ Associazione Italiana Film d’Animazione (Asifa Italia) e dell’Associazione Illustratori (AI), è stato anche ideatore e direttore di A-tube, the global animation film festival. Ha pubblicato il saggio Indiana Jones e il cinema d’animazione (nel volume La Filosofia di Indiana Jones, a cura di C. Bonvecchio, Mimesis 2011) e le monografie Star Wars. L’Epoca Lucas (Mimesis 2017) e Superman&Co. Codici del cinema e del fumetto (Mimesis 2018).