Al Melo si apre con una festa il nuovo anno accademico

Venerdì 27 settembre con una grande festa riprendono per il trentatreesimo anno accademico le attività dell’Università del Melo, lo storico centro culturale e ateneo della terza età nel cuore di Gallarate. Appuntamento alle ore 15.30 in Sala Planet, via Magenta 3.

Nel corso dell’evento ci sarà la presentazione dei nuovi corsi (con immagini, video e l’intervento diretto di alcuni docenti), i quali prenderanno avvio da martedì 1 ottobre, ci sarà poi la possibilità di assistere allo spettacolo “Dio! Che ridere”, con Francesca Castelli e Ivan Sirtori, e infine si festeggerà la ripresa delle attività con un buffet di benvenuto per vecchi e nuovi iscritti.

Anche quest’anno tutto il mese di ottobre sarà mese promozionale ad ingresso libero, per permettere a tutti di prendere confidenza con le lezioni che quotidianamente vengono proposte in Sala Dragoni: da scienze a medicina, da psicologia a filosofia e letteratura, da arte e musica a sociologia e culture straniere, rese possibili dalla disponibilità e competenza di docenti preparatissimi e appassionati, che donano volontariamente il loro tempo per la causa della cultura ad ogni età.

Sabato 28 settembre, inoltre, alle ore 15.00, sarà possibile partecipare alla lezione aperta di presentazione del nuovissimo laboratorio di recitazione, per imparare a gestire in modo scenico la consapevolezza dello spazio, del nostro corpo, della nostra voce e delle nostre emozioni, la consapevolezza degli altri e dei legami che si creano e si sciolgono in scena. Il laboratorio sarà uno spazio dove poter fare tutto ciò sentendosi liberi di sperimentare, di iniziare un percorso, senza essere giudicati, ma guidati e aiutati.

EVENTI AD INGRESSO LIBERO E GRATUITO

Per iscrizioni, informazioni, dubbi e curiosità:

Segreteria dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 17.30, via Magenta 3 a Gallarate

Telefono 0331-708224 o 0331-776083

Contatto e-mail udm@melo.it

Informazioni sul sito www.melo.it