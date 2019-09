Al Monastero con la storia del “Grande Gigante Gentile”

Appuntamento per i più piccoli al Monastero di Torba per domenica 15 settembre. Nel bel complesso monumentale si terrà un appuntamento dedicato alle storie immaginate, disegnate e vissute. Alle 15 prenderà il via un incontro che prevede la lettura della favola “Il Grande Gigante Gentile”.

Tratta da “Il GGG” di Roald Dahl, un classico della letteratura per l’infanzia, “Il Grande Gigante Gentile” è una lettura teatrale che racconta le avventure di Sofia, una bambina che viene trasportata nel Paese dei Giganti. Come la mangeranno, cruda, bollita o fritta? Per fortuna il Grande Gigante Gentile è vegetariano; non come i suoi terribili colleghi, l’Inghiotticicciaviva o il Ciucciabudella, che ogni notte s’ingozzano di esseri umani. Per fermarli, Sofia e il GGG inventano un piano straordinario, in cui sarà coinvolta nientemeno che la Regina d’Inghilterra.

Per bambini dai 7 anni. Lettura teatrale a cura di Sara Ghioldi.

COSTI

Bambini (ingresso e attività):

Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: € 3

Intero: € 8

Per i genitori accompagnatori bigliettazione ordinaria:

Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: gratuito

Intero: € 7

INFO E PRENOTAZIONI

attività per bambini dai 7 anni

Su prenotazione fino ad esaurimento posti.

faitorba@fondoambiente.it – 0331 820301