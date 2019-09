Al via i Mondiali di Atletica Leggera. Dossena e Perini speranze varesotte

Partiranno nel pomeriggio di oggi – venerdì 27 settembre – i mondiali di atletica leggera a Doha, in Qatar.

Prime qualifiche ma anche prime gare da medaglia, con la maratona in orario notturno (partenza ore 22.59 in Italia) per la penisola araba per evitare il caldo infernale del giorno, dato che la corsa sui 42 chilometri sarà una delle gare in “esterna” dallo stadio climatizzato dove si svolgeranno tutte le altre gare.

Protagonista attesa della maratona è Sara Dossena. L’atleta nata a Clusone ma residente a Gallarate è una delle speranze di medaglia per la truppa azzurra a questi mondiali. La Dossena si è allenata in orari notturni per preparare al meglio l’evento, che terminerà nella notte italiana.

Bisognerà invece attendere lunedì 30 settembre per il secondo varesotto a Doha. Lorenzo Perini, ostacolista di Saronno, correrà le batterie dei 110 ostacoli alle 19.05 ora italiana.

Della nazionale azzurra i più attesi sono Filippo Tortu nei 100 metri (venerdì 27 settembre alle 17.05 le prime batterie) e Gianmarco “Jimbo” Tamberi nel salto in alto (martedì 1 ottobre ore 15.50). Ambizioni di medaglia anche per Yeman Crippa nei 5000 metri (batterie venerdì 27 settembre alle ore 18.45) e, se in giornata, dalle due del salto in alto donne Alessia Troest ed Elena Vallortigara (batterie venerdì 27 settembre alle ore 17.40). Speranze anche su Antonella Palmisano nella 20 km di marcia (domenica 29 settembre ore 22.30) e Davide Re nei 400 metri, fresco di record italiano (martedì 1 ottobre le batterie dalle 15.35).

La grande kermesse mondiale finirà domenica 6 ottobre.

Tutti gli orari e gli italiani in gara GUARDA QUI