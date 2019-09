Altalene danneggiate: operai al lavoro per “riqualificare” i parchi pubblici di gesti incivili

È partita da qualche giorno la sostituzione delle altalene danneggiate in quattro parchi della città. In particolare il comune sta intervenendo nelle aree verdi pubbliche di via Gemona, Appiani, Brunico e al Perelli.

Nei prossimi 10 giorni i nuovi seggiolini dovrebbero essere tutti sostituiti e tornare a disposizione delle bambini e dei bambini. Inoltre nei giorni scorsi sono state installate sei nuove panchine: due nell’area verde in via Marzorati, due nel giardino di via Anna Frank e due sulla pista ciclabile del lago.

«Torniamo nuovamente a sostituire le altalene che sono tra i giochi preferiti dei nostri figli – afferma l’assessore Dino De Simone – richiamiamo però nuovamente alla civiltà delle persone. Troppo spesso infatti assistiamo ad un uso improprio di questi giochi che finiscono poi per essere danneggiati. In città abbiamo la fortuna di avere tantissimi spazi verdi e aree gioco e in questi anni ne abbiamo realizzati di nuovi come ad esempio nel quartiere di Avigno e Bosto. Impegniamoci tutti a preservarli. Diventiamo sentinelle e custodi dei beni comuni. Di certo i nostri parchi continueranno ad essere presidiati dalle Gev, Polizia locale e dalle Forze dell’ordine».