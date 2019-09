Ambiente, cultura, sociale e turismo: il Comune cerca nuovi volontari

Il Comune di Porto Ceresio è alla ricerca di nuovi volontari per aiutare l’amministrazione a gestire nel modo migliore i tanti eventi culturali, turistici e sportivi che animano la piccola città sul lago, ma anche per dare una risposta alle tante necessità delle fasce deboli della popolazione.

I settori per cui si ricercano cittadini che donino il proprio tempo sono quello sociale, in particolare per l’accompagnamento degli anziani a fare la spesa, agli ambulatori medici ecc. oppure, in ambito scolastico, per l’accompagnamento dei bambini sullo scuolabus, o come assistenti per il servizio pedibus.

C’è spazio per attività anche in ambito culturale (biblioteca, museo, concorsi artistici e letterari), e per quanto riguarda ambiente, sport e turismo.

Per candidarsi è sufficiente compilare il modulo cartaceo disponibile presso l’ufficio anagrafe del Comune o scaricabile dal sito del Comune (clicca qui).