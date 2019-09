Animali domestici: come presentare esposti, denunce, segnalazioni

Il Dipartimento Medico Veterinario di ATS Insubria propone il corso: “Segnalazioni – esposti – denunce – guida per il cittadino”.

Due gli incontri in programma: il 13 settembre in Sala Consigliare ad Albizzate e il 25 ottobre nella ex Chiesa di San Giulio di Cassagno Magnago. I due incontri, gratuiti e promossi in collaborazione con le amministrazioni comunali, si terranno dalle 21.00 alle 23.00.

Il dott. Umberto Coerezza, veterinario di ATS, incontrerà i cittadini per approfondire normative e regolamenti, per fornire ai partecipanti tutte le indicazioni necessarie relativamente a “segnalazioni, esposti e denunce”. Si tratta di una nuova proposta del Dipartimento Veterinario che vuole esplorare il mondo del benessere degli animali e dei diritti-doveri dei proprietari degli stessi, ma anche di coloro che in modo indiretto vivono la presenza dell’animale domestico nel vicinato.

La modulistica per l’adesione agli incontri, durante i quali non è consentita la presenza di animali, è sul sito di ATS Insubria.