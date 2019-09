Aperitivo e concerto ai piedi del maestoso sasso Cavallazzo

Venerdì 6 settembre nel Parco della Quassa di Ranco un evento allestito di fronte al maestoso masso erratico Sasso Cavallazzo.

La serata è organizzata con il Comune di Ranco, la Proloco di Ranco e l’Associazione Europa Terzo Mondo (ETM) di Ispra nell’ambito del Festival il Lago cromatico.

Si inizierà alle 18.30 con un apericena con prodotti a km zero ezero spreco organizzato dall’Associazione ETM in riva al lago e si continuerà alle 20.30 con il concerto di Roberto Zanisi, eclettico musicista polistrumentista che suona corde e percussioni di tutto il mondo, tra cui il cümbüs, e poi bouzouki, bowglama, dobro, darbuka, bongos, cajon, octodran, udu, steel pan & percussioni. Nella sua musica c’è il mondo, coi suoi popoli con un gusto psichedelico, cinematografico, una fantasia cinematica da colonna sonora, che affascinerà chiunque. Zanisi si spinge in solitudine sino al limite dell’e no usicologia per espri ere la sua necessi à di rallentare il passo e riportare la nostra esistenza ad una dimensione meno caotica e decisamente più vivibile.

Il ricavato della serata sarà destinato al progetto Sustainable Tree Nursery (for women empowerment) in Rukwa – Tanania “Gli alberi, per creare nuove fonti di crescita sociale ed economica.”

Un evento unico, organizzato in uno scenario di rara bellezza con lo spirito di conoscere la natura che ci circonda ed imparare ancora una volta di più a preservarla e rispettarla e con la volontà di sostenere un progetto di sviluppo e crescita. Si ricorda che il Sasso Cavallazzo si può raggiungere solo a piedi (partenza dal parcheggio in Via Quassa 27, vicino al Campo di Rugby di Ranco – il sentiero sarà indicato ed illuminato per l’occasione), si consigliano quindi scarpe comode, abbigliamento idoneo, spray anti insetti, una torcia.

In caso di maltempo l’intero evento si terrà presso la Sala Consiliare di Ranco.

Per partecipare all’apericena, il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza, è necessario prenotare a Tel.3273415001; email: info@illagocromatico.com; pierluca.depalma@gmail.com.