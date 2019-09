Arrestato pluripregiudicato vicino alla ‘ndrangheta, doveva scontare più di 7 anni

Nelle scorse ore i Carabinieri della stazione di Castellanza hanno tratto in arresto un 50enne, italiano pluriprgiudicato.

L’uomo, coinvolto sin dai primi anni 2000 in diverse operazioni delle forze di polizia, ritenuto contiguo ad ambienti di criminalita’ organizzata calabrese, da qualche anno trasferitosi in Valle Olona, è stato colpito da un ordine carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria, dovendo scontare una pena di anni 7 e 7 mesi di reclusione per reati connessi al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, veniva tradotto presso casa circondariale Busto Arsizio a disposizione autorità giudiziaria mandante informata dell’avvenuto arresto dalla stazione di Castellanza.