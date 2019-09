Arsago in controtendenza, alle medie Toscanini si aggiunge una nuova aula

«Giusto in tempo per l’avvio dell’anno scolastico, siamo riusciti a terminare i lavori per la nuova aula per 20 studenti e tutti gli interventi richiesti dal dirigente scolastico». L’annuncio è del sindaco Fabio Montagnoli, eletto il 26 maggio scorso con la lista ‘Insieme per Arsago’.

La scuola, secondaria di primo grado che fa parte dell’Istituto comprensivo Toscanini, necessitava di una ulteriore aula a causa dell’aumento delle iscrizioni per il nuovo anno scolastico. Oltre a ciò, era necessario il rifacimento dei bagni a disposizione degli alunni e la nuova disposizione della biblioteca interna.

«Devo ringraziare – ha commentato soddisfatto Montagnoli – tutte le persone che ci hanno lavorato: l’ufficio tecnico, in particolare l’assessore ai lavori pubblici Roberto Vanossi. Hanno lavorato tutto il mese di agosto perché fosse tutto pronto in vista del nuovo anno scolastico. Missione compiuta».