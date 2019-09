Arte, della musica ed esibizioni di volo nel weekend dell’Idroscalo

Una domenica all’insegna dell’arte, della musica e delle grandi esibizioni aree. L’appuntamento, libero e con ingresso gratuito, da segnare in agenda è a Milano domenica 29 settembre, giornata in cui sarà presentato il nuovo catalogo del Parco dell’Arte e Museo Giovani Artisti dell’Idroscalo, edito da Scalpendi e corredato con scatti fotografici di Cosmo Laera, docente di fotografia presso l’Accademia di Brera.

L’evento sarà accompagnato dal volo degli idrovolanti, che atterreranno sullo specchio d’acqua originariamente progettato proprio per accogliere questi velivoli.

Il Parco dell’arte e Museo dei Giovai Artisti è un museo a cielo aperto assolutamente unico: un percorso scultoreo fruibile gratuitamente da tutti i visitatori del parco, dagli appassionati a chi desidera avvicinarsi a questo mondo con un approccio originale, fino ai semplici curiosi che rimarranno stupiti e sorpresi di trovare, tra gli alberi o in riva al lago, opere che solitamente sono custodite nelle severe sale dei musei.

Il progetto è realizzato nell’ambito del protocollo d’intesa tra Istituzione Idroscalo di Milano e Accademia di Belle Arti di Brera Milano con la collaborazione dell’Associazione Amici dell’Accademia di Brera e il sostegno della Fondazione Cariplo.

Il nuovo catalogo vuole essere un racconto capace di unire immagini e parole per descrivere uno tra i più grandi giardini d’arte pubblici in Italia. L’evento, realizzato anche con la collaborazione dell’Associazione OverArt, descrive le oltre 50 opere di grandi maestri – Cavaliere, Ramous, Manzù, Perez, Vigo, Lodola, per citarne solo alcuni – e giovani artisti, un tesoro composto da sculture e installazioni di arte ambientale esposte in un contesto unico, il Mare di Milano.

La presentazione del catalogo sarà uno degli eventi della Festa dell’Arte, del Volo e della Musica, che inizierà alle ore 16 con il volo e l’ammaraggio di tre idrovolanti dell’Associazione Aviosuperficie Leonardo da Vinci di Vigevano, un vero e proprio ritorno alle origini per il Parco. A seguire lo scenografico carosello di otto amazzoni a cavallo delle Giacche Verdi Onlus e l’esibizione della Banda di Gaggiano 1854 che accompagnerà il pubblico nella visita delle sculture del Parco. Per terminare il tutto in allegria, un brindisi al Teatro Walter Chiari.

Di seguito il programma dell’evento, l’ingresso è dalla Riviera est:

Ore 16.00 Arrivo Idrovolanti dell’associazione “Volo club Leonardo da Vinci”.

Ore 17.00 Esibizione in volo ed ammaraggio degli idrovolanti con approdo sulla riva est (spiaggia).

Ore 17.45 Carosello di 8 amazzoni sui loro cavalli nelle acque della riva est dell’Idroscalo.

Ore 18.00 Breve presentazione del Parco dell’Arte e del Museo dei giovani Artisti ed illustrazione del catalogo, nel palcoscenico del teatro W. Chiari (fronte lago).

Ore 18.15 Esibizione della banda “Corpo Musicale di Gaggiano 1854” con visita guidata alle sculture esposte

Ore 19.00 Brindisi e allegria.