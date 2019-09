Astuti: “La società non dimentichi le carceri, chi è detenuto e chi ci lavora”

In Regione approvato stanziamento chiesto dal Pd per realizzare l’orto dei detenuti ai Miogni.

Nella giornata celebrativa del 202° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia penitenziaria, il consigliere regionale Samuele Astuti, presente questa mattina alla cerimonia al salone Estense del Comune di Varese, sottolinea l’importanza di porre attenzione alle condizioni di lavoro e di vita all’interno degli istituti penitenziari.

«Troppo spesso le carceri rimangono in un cono d’ombra, dimenticate dalla società. Vale per chi è detenuto ma anche per chi presta servizio, spesso in condizioni difficili. È sbagliato e poco lungimirante, è importante che le istituzioni e la politica prestino la giusta attenzione. Sono stato a luglio in visita ai Miogni e ho toccato con mano la professionalità di chi ci lavora. Allora presi l’impegno di sostenere in Regione la realizzazione di un progetto, per il recupero dei detenuti e, di conseguenza, anche per migliorare le condizioni dell’istituto».

«Si tratta, semplicemente, di un orto la cui cura è demandata ai detenuti. Ho trovato sensibilità nei colleghi consiglieri, soprattutto dal presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, e la proposta di stanziamento è stata accolta con il voto favorevole ad un mio emendamento all’assestamento al bilancio. Un fatto positivo che spero possa dare frutti in tempi brevi», conclude il consigliere regionale.