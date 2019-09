Aumenti al biglietto “solo treni”, l’assessore promette di disinnescarli

«La tariffazione integrata porterà risparmi e benefici per la grande maggioranza dei pendolari delMilanese e del Monzese, dove il nuovo sistema entrerà in vigore il primo di ottobre. Chi utilizza solo il treno non avrà comunque nulla da temere. Saranno messe in campo compensazioni che, di fatto, scongiureranno l’aumento degli abbonamenti per i viaggiatori ‘monomodali’».

Lo promette l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilita’ sostenibile, Claudia Maria Terzi.

«La Regione – continua – e’ intervenuta dando un mandato a Trenord in questo senso: prima con un’indicazione nella delibera di Giunta approvata a luglio, poi con una lettera di inizio settembre ai vertici della societa’. I meccanismi compensativi, che Trenord rendera’ noto nei prossimi giorni, andranno a coprire integralmente i rincari per i pendolari che continueranno a utilizzare solo il treno non usufruendo quindi dei notevoli vantaggi garantiti dall’integrazione tariffaria. Se non ci saranno aumenti e se il sistema del trasporto sara’ ottimizzato, è perche’ la Regione ha lavorato per tutelare i viaggiatori».