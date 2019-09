Bagarre in Consiglio regionale sulla legge elettorale, le opposizioni abbandonano l’aula

Seduta movimentata quella di oggi nell’aula del Pirellone dove il Consiglio regionale della Lombardia è stato chiamato ad esprimersi su una materia che riguarda la legge elettorale nazionale, sull’onda di un’iniziativa referendaria promossa dalla Lega di Matteo salvini.

L’aula è stata riunita in seduta straordinaria per discutere sulla richiesta di referendum abrogativo della quota proporzionale della legge elettorale, che già aveva spaccato maggioranza ed opposizione in Commissione Affari Istituzionali.

Nella mattinata Pd e M5s hanno presentato due pregiudiziali di costituzionalità e una sospensiva che sono stati rigettati dal voto in aula.

A quel punto le opposizioni di Pd, M5S, Lombardi Civici Europeisti e +Europa hanno abbandonato l’aula per protesta dopo aver mostrati cartelli con la scritta “Il Consiglio regionale non è via Bellerio”, la via di Milano dove la Lega ha la propria sede nazionale.

“Hanno voluto trasformare il Consiglio regionale in una succursale della sede della Lega – dichiara il consigliere regionale del PD Samuele Astuti – negando ogni dibattito e approfondimento su un tema che riguarda la democrazia. Hanno agito sotto diktat di Salvini e questo è francamente intollerabile, se vogliono svilire l’istituzione lo faranno da soli, senza di noi”.

Gli occhi restano puntati sull’atteggiamento di Forza Italia dopo che nei giorni scorsi Berlusconi si era dimostrato contrario all’intesa con la Lega su questo tema. Per altro Forza Italia si è presentata con un ordine del giorno che chiede l‘elezione diretta del presidente della Repubblica.