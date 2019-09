Via al campionato: Openjobmetis – Banco Sardegna in diretta

Scatta questa sera – giovedì 26 settembre – il campionato di basket di Serie A con la Openjobmetis chiamata a un esordio tutt’altro che semplice, in casa contro il Banco Sardegna Sassari allenato da Gianmarco Pozzecco e fresco vincitore della Supercoppa. Palla a due alle ore 20,30 con narrazione in tempo reale del match, azione per azione, sul nostro giornale con il consueto liveblog, già a disposizione da mercoledì sera. Per interagire con il racconto è possibile scrivere nello spazio commenti o utilizzare gli hashtag #direttavn o #varesesassari su Twitter o Instagram. Nel corso della serata aggiornamenti anche sul risultato del match di hockey tra Mastini e ValpEagle. Per visualizzare al meglio il live, CLICCATE QUI.