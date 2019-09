I benefici della tricopigmentazione: 10 motivi per scegliere la micropigmentazione dello scalpo

La calvizie, l’alopecia o il diradamento dei capelli sono un problema che affligge migliaia di persone nel mondo (35 milioni di uomini e 21 milioni di donne). Un rimedio a queste patologie è la tricopigmentazione, un trattamento che offre numerosi vantaggi e benefici.

Vediamo di cosa si tratta scoprendo 10 motivi per cui dovresti scegliere questo trattamento di micropigmentazione dello scalpo.

1. Trattamento sicuro

La tricopigmentazione è una tecnica non invasiva di tatuaggio dei capelli. Utilizza pigmenti naturali, non chimici. Inoltre, non richiede incisioni.

2. Soluzione economica

Puoi considerare la tricopigmentazione come una soluzione permanente ai tuoi problemi di calvizie o alopecia. Ciò significa che non dovrai più utilizzare shampoo o tonici inutili e costosi che spesso non forniscono alcun risultato rilevante.

Inoltre, costa solo una frazione di quanto spenderesti per un trapianto di capelli (1/3 e oltre). Infine, non richiede medicazioni post-trattamento. Ne consegue un ulteriore risparmio per il tuo portafoglio.

3. Procedura veloce

La tricopigmentazione è simile a un tatuaggio di capelli, ma è in più un trattamento di micropigmentazione estetica e paramedicale. Ti serviranno solo poche ore e 2-3 sedute. Già successivamente al primo trattamento potrai vedere un buon risultato.

Ciò vuol dire che dopo solo due giorni potrai tornare al lavoro, uscire con i tuoi amici e la tua famiglia o prepararti per un appuntamento galante.

4. Guarigione rapida

La micropigmentazione del cuoio capelluto è un trattamento non invasivo e non chirurgico che guarisce in pochi giorni. Per di più, non dovrai portare bende o punti di sutura.

5. Poca manutenzione

Non avrai bisogno di costosi prodotti per capelli o di lunghe ore dal parrucchiere. Ti basterà lavare con cura l’area pigmentata e seguire i consigli per il post-trattamento forniti dalla tua clinica.

I tuoi nuovi capelli tatuati dureranno più a lungo e l’aspetto sarà decisamente migliore.

6. Lunga durata

I pigmenti utilizzati non decadono e scoloriscono solo lievemente e gradualmente nel corso di molti anni. Possono essere rigenerati o addirittura rinnovati in sessioni successive.

7. Versatilità e flessibilità

La procedura di tricopigmentazione permette di aggiornare, a distanza di tempo, il look del tuo scalpo. Potrai cambiare il tuo hair style o aggiungere un altro colore. Per cui, grazie a questo trattamento potrai sentirti più giovane, sexy e sicuro, nonché alla moda.

8. Risultato realistico

A differenza di un normale tatuaggio di capelli o un trapianto, la tricopigmentazione del cuoio capelluto restituisce un effetto reale. I pigmenti utilizzati sono scelti con cura e si adattano perfettamente al colore naturale dei tuoi capelli e della tua cute, senza distinzione di razza e sesso.

Inoltre, viene emulata la direzione che prenderebbero i tuoi veri capelli. Infatti, il tatuatore specializzato in tricopigmentazione applica i pigmenti naturali sull’epidermide del cuoio capelluto in modo da imitare l’aspetto dei veri follicoli dei capelli.

Quindi, mentre una parrucca può subito apparire artificiale o un tatuaggio artistico un semplice disegno, la micropigmentazione crea un effetto naturale di capelli corti o rasati.

9. Copertura delle imperfezioni

Un trattamento di tricopigmentazione può coprire i brutti inestetismi come le cicatrici causate da ferite, passate operazioni o vecchi trapianti di capelli.

10. Effetto di ringiovanimento

Grazie alla micropigmentazione dello scalpo, potrai mostrare nuovamente una chioma uniforme, un’attaccatura dei capelli bassa o ripristinata all’originale. Sia nel caso di calvizie sia in quello di capelli diradati, apparirai comunque più giovane. Di conseguenza, riguadagnerai o aumenterai la tua autostima, cambierai stile di vita e migliorerai le relazioni.

La micropigmentazione dello scalpo è una soluzione efficace per risolvere i tuoi problema di calvizie o alopecia in poco tempo. È adatta a tutti i tipi di caduta dei capelli, a tutte le età, a ogni tipo e colore di pelle. In aggiunta, ti permette di risparmiare denaro ed evitare tanti effetti indesiderati.

Oggi non hai neanche più bisogno di andare all’estero. Infatti puoi trovare e raggiungere facilmente cliniche specializzate in tricopigmentazione anche nella vicina Milano. Una consultazione gratuita, qualche rapida seduta e sei pronto per una nuova vita.