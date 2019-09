‘Biathlon del Verbano’, domenica Sport senza Barriere chiude in grande

Sport per tutti, ma anche attenzione per la parte medica e di ricerca e confronto: la manifestazione ‘Sport senza Barriere’ si è arricchita sabato di un momento di riflessione.

A Palazzo Verbania, la splendida location luinese affacciata sul lago Maggiore, scelta per l’evento, si è infatti tenuto un convegno su ‘Sport, disabilità e inclusione’: occasione per i professionisti del settore per incontrare e confrontarsi con medici provenienti da tutta Italia.

Una mattinata di lavoro intensa e ricca di spunti, come racconta entusiasta l’organizzatore, Marco Massarenti, presidente della Federazione Sport e Tempo Libero di UNIMPRESA: “Siamo davvero soddisfatti, sia per quel che riguarda la partecipazione vista, sia per il feed-back dato dai relatori, contenti di quanto è stato discusso. Dopo il saluto delle autorità, c’è stata una prima parte più scientifica, mentre la seconda ha coinvolto le associazioni locali”.

Un confronto che non si fermerà sulle sponde luinesi: “Gli interventi hanno innescato davvero tanti input di riflessione su temi importanti, che potranno essere approfonditi in altri convegni o influenzare nuovi lavori scientifici. Quindi bene davvero per quanto realizzato”.

Dello stesso avviso il delegato del Comitato Paralimpico Italiano della provincia di Varese, Massimiliano Manfredi: “Il livello degli esperti intervenuti era di altissimo livello: medici e professionisti della riabilitazione, che hanno animato il dibattito sul rapporto fra sport e disabilità e sulla sua capacità di creare inclusione. Ad esempio, era fra noi la dottoressa Linda Casalini, che ha parlato del rapporto fra scuola, sport e salute. Per quel che mi riguarda – aggiunge Manfredi – ho avuto modo di approfondire la mission e l’attività del Comitato Paralimpico, spiegando la rilevanza che gli enti regionali del Comitato hanno nel promuovere i nostri valori: un rapporto con il territorio fondamentale per creare, come abbiamo fatto con ‘Sport senza Barriere’, sinergie con le realtà locali”.

Tanta voglia di guardare avanti, dunque, per un evento che non vuole restare fermo a quanto creato in questo mese, con il coinvolgimento dei giovani, gli atleti provenienti da tutta Italia, la gran partecipazione di pubblico e giornate di sport e studio che hanno davvero cercato di abbattere tutte le barriere. Parliamo di una manifestazione che punta a incidere sul modo di guardare la disabilità e il suo legame con lo sport: una trama spessa, dalla quale emerge la parola ‘Inclusione’.

“Sport senza Barriere è andato davvero oltre le nostre aspettative – conclude Massarenti – sia per i feed-back entusiasti ricevuti su quanto fatto, sia per la richiesta giunta da più parti che sia un’esperienza che non si concluda all’edizione 2019, ma che torni in futuro. Tanta soddisfazione, dunque. Adesso attendiamo il gran finale di domenica, quando al laghetto di Montegrino Valtravaglia si svolgerà il primo ‘Biathlon del Verbano’. Il ritrovo è fra le 7.30 e le 9 per raccogliere le ultime iscrizioni. Ci saremo tutti noi, i ragazzi dello streetfood di Smokery BBQ che penseranno alla parte ristoro, e soprattutto tanti volontari e amici pronti a vivere questa giornata di sport inclusivo aperta a tutti”.