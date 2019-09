Con il bimbo nel passeggino, papà e mamma borseggiano un’anziana

A caccia di portafogli e borse, con il figlio al seguito. Protagonisti marito e moglie – pregiudicati – fermati dalla Polizia dopo un borseggio alla stazione di Varese Nord.

Nel pomeriggio di giovedì scorso gli agenti delle Volanti, verso le ore 14:10, su segnalazione, si sono portati alla stazione Fnm: una coppia, con un passeggino ed bambino, poco prima avevano perpetrato un borseggio ai danni di un’anziana nei pressi della Stazione Nord. Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno acquisito le informazioni e la descrizione dei due, che si erano allontanati di gran carriera, spingendo un passeggino con un bambino verso il vicino quartiere di Biumo Inferiore.

Gli agenti delle Volanti hanno, quindi, raggiunto quella zona indicata ed hanno iniziato un minuzioso controllo delle vie del quartiere, effettuando accertamenti anche degli avventori dei bar ubicati in quella area cittadina. Proprio grazie all’attenzione con la quale sono state effettuate le ricerche, gli agenti della Volante, dopo pochi minuti, hanno individuato i due seduti ad un tavolo di un bar, con la carrozzina ed figlio di pochi anni. I coniugi, già noti proprio per i numerosi furti e borseggi, sono stati accompagnati negli uffici della Questura e riconosciuti dalla vittima come gli autori del borseggio.

Purtroppo, dopo il furto, probabilmente durante il tragitto dalla stazione al rione di Biumo, i due malfattori si sono liberati della refurtiva, che non è stata ritrovata. Alla luce di quanto emerso, marito e moglie sono stati denunciati alla Procura della

Repubblica di Varese: furto in concorso, con l’ulteriore aggravante di essersi avvalsi della presenza del figlio minore per favorire il reato.