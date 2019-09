Boom conti correnti: le aziende non investono

Lo scenario finanziario italiano non rassicura. Se era già noto che le famiglie preferissero risparmiare tenendo i propri soldi fermi sul conto corrente invece che investirli in qualche strumento finanziario, il comportamento delle imprese non era ancora chiaro.

La ricerca del Centro studi di Unimpresa sull’andamento delle riserve delle famiglie e delle imprese italiane, fuga ogni dubbio. I fondi delle imprese sono oltre 30 miliardi e quelli delle famiglie 23. Secondo la ricerca, le aziende non investono e i loro fondi sono cresciuti di circa 29 miliardi (segnando un aumento del 12%).

Tutto questo ha portato anche a una impennata dei conti correnti che passano da 949 miliardi a 1.023 miliardi. Un andamento registrato già da qualche anno che preoccupa gli addetti ai lavori. I motivi che portano a questo sostanziale stallo di aziende e famiglie sono sicuramente la paura di dover sostenere nuove tasse e la mancanza di certezza sul futuro. Non sono gli unici fattori, ma sicuramente quelli più evidenti.

Dai dati della ricerca incrociati con quelli della Banca d’Italia emerge che i fondi delle aziende sono saliti da 234,6 miliardi a 263,7 miliardi in aumento di 29,03 miliardi (+12,37%).

Da qui si intuisce quanto sia necessaria una scelta consapevole dei conti correnti aziendali che ricoprono un ruolo sempre più significativo e rilevante soprattutto per il denaro che ci viene depositato e parcheggiato, secondo quelle che sono le tendenze del momenti storico.

Quale conto corrente

È chiaro che un conto corrente aziendale non abbia le stesse caratteristiche di quello di un singolo lavoratore o di una famiglia. Ci sono più elementi in ballo che devono essere gestiti in modo preciso e dettagliato. Il motivo è molto semplice: le somme di denaro che girano su un conto aziendale sono ingenti, inevitabilmente.

Nel dettaglio, possiamo dire che ciò che differenzia un conto corrente aziendale da uno tradizionale è il numero dei servizi aggiuntivi. Solitamente questi conti prevedono il pagamento di un canone annuale o mensile, il cui costo dipende dalla totalità dei servizi che l’azienda ha scelto.

Anche in questo caso non mancano le soluzioni online, così come conti correnti a zero spese, anche se si tratta in questo caso di soluzioni meno numerose rispetto a quelle che prevedono un pagamento, anche minimo che solitamente si aggira intorno a meno di dieci euro mensili.

Per scegliere la soluzione ideale, un’azienda dovrà tenere presente tra gli altri elementi, la quantità dei servizi offerti e i tassi di interesse attivi e passivi.

I servizi più comuni per le aziende

Uno dei servizi più utilizzati dalle aziende è quello della fornitura del POS per i pagamenti con carte. Risulta molto utile per le aziende perché per legge devono offrire la possibilità di pagare i propri servizi tramite carta di credito e bancomat, anche quando questi si svolgono lontano dalla sede dell’azienda.

C’è da dire poi che i conti aziendali offrono numerosi servizi legati al credito, tra i quali i finanziamenti mirati, il servizio di anticipo fatture e l’anticipo delle somme riscosse tramite POS o servizi dedicati ai pagamenti online, ma non solo.