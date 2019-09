Boom di palestre e circoli sportivi in Italia. Top in Lombardia

Boom di palestre e circoli sportivi in Italia, ma sono in forte crescita anche le società che organizzano eventi legati allo sport. In questo settore, la Lombardia è la regione più ‘in forma’ con oltre 4.000 attività registrate e con incrementi di tutto rilievo, nel periodo considerato, sia tra le palestre, sia tra i club sportivi. Seguono a distanza Lazio (quasi 3.000 attività) ed Emilia-Romagna (oltre 2.000). A questo tema e’ dedicato l’approfondimento settimanale di #LombardiaSpeciale pubblicato sul sito

Gli italiani, come mostrano i dati Unioncamere-InfoCamere al 30 giugno 2019, confrontati con lo stesso periodo del 2014, sembrano sempre più attenti alla forma e appassionati di manifestazioni sportive: in cinque anni infatti le imprese che operano nel settore sono aumentate di 5.000 unità (+23,9%), raggiungendo oggi quota 23.000. «È sicuramente positivo – ha commentato l’assessore allo Sport e Giovani, Martina Cambiaghi – che un settore imprenditoriale così importante nella vita quotidiana dei cittadini lombardi sia in forte espansione ed evoluzione: dove prima c’erano body building e aerobica, oggi ci sono zumba, fit rugby, antigravity, strike zone. Un universo completamente nuovo sta ridisegnando il settore. Cambiano le palestre, i corsi, i protagonisti. Aumenta esponenzialmente la voglia di muoversi e di provare nuovi allenamenti e fare sport».