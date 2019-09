Il primo giorno di scuola e i buoni propositi dei genitori

Il primo giorno di scuola e quella sensazione di ansia… tutta dei genitori. Perché i bambini spesso riflettono lo stato emotivo di mamma e papà: più gli adulti sono capaci di infondere calma, sicurezza e tranquillità nei momenti e nei gesti che accompagnano i figli a scuola, maggiore sarà la serenità dei figli nell’affrontare la scuola oggi, altri momenti importanti domani.

ATTEGGIAMENTO POSITIVO

La fine delle vacanze era prevista, ci sta, non è una tragedia. Piuttosto è l’occasione per rivedere gli amici, i compagni di classe, gli insegnanti: sarà bello tornare a scuola.

AL MATTINO

Evitare di iniziare la giornata con l’ansia di correre, perché bisogna far “presto che è tardi”. Meglio puntare la sveglia qualche minuto prima e avere il tempo di scambiarsi qualche coccola per il buongiorno, scambiare due parole e regalarsi dei sorrisi rilassati.

FIDUCIA

Non esagerare con i saluti sul cancello, rassicurazioni e raccomandazioni: non ce n’è bisogno. La scuola dura poche ore, è un luogo sicuro e i maestri sono adulti di riferimento in cui i genitori per primi devono riporre piena fiducia perché il bambino possa fidarsi a sua volta.

COMPITI

Lo studente è il bambino, non il genitore. Tra i buoni propositi per l’anno scolastico che sta per cominciare mettiamoci quello di non interferire con il lavoro scolastico dei figli e di intervenire con un aiuto solo se proprio necessario, nonostante l’impegno dimostrato.

VOTI

Il bambino non è il voto che prende. E neanche il genitore è il voto che prende il figlio. Meno ansia sul voto (quello del proprio bambino e men che meno quello dei compagni di classe, amichetti e cuginetti) e più attenzione al percorso di crescita di competenze, abilità e interessi.