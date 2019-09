Burger King arriva a Cavaria e porta 20 nuovi posti di lavoro

Le griglie di Burger King si accendono a Cavaria con Premezzo, dove è appena stato inaugurato un nuovo punto vendita in via Crocetta 22. Con 124 posti a sedere interni e 22 nel dehor, il ristorante si sviluppa su una superficie di 386 metri quadri. L’apertura ha portato alla creazione di 20 nuovi posti di lavoro, tutti destinati a giovanissimi, dal momento che l’età media dei dipendenti è di appena 26 anni.

Nel nuovo punto vendita sono tantissimi i servizi dedicati ai clienti, come il Wi-Fi gratuito, i kiosk digitali per poter effettuare le ordinazioni in autonomia, la Play King interattiva dedicata ai più piccoli dove giocare e organizzare feste di compleanno, l’area giochi esterna e il King Drive, il drive thru di di Burger King, per ordinare il proprio menù direttamente dall’auto fino a tarda notte: rimarrà infatti aperto fino a mezzanotte dalla domenica al giovedì e fino alle 3 di mattina il venerdì e il sabato. Inoltre, il ristorante effettuerà il servizio delivery per ricevere i gustosi hamburger a domicilio.

Il ristorante appena aperto rappresenta dunque un’occasione irresistibile per provare il gusto superiore delle proposte dei menù di Burger King, che si distinguono per la carne cotta rigorosamente alla griglia, le porzioni sempre abbondanti, la freschezza delle verdure e le salse che rendono il sapore unico e inimitabile. Inoltre, l’alta formazione del personale garantisce ai clienti di usufruire di un servizio di qualità e di assaporare cibi preparati e cucinati al momento nel rispetto dei più alti standard sul controllo degli alimenti.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità, le promozioni per giocare e vincere, scoprire tutti i menu, le offerte e i coupon che ogni giorno Burger King mette a disposizione dei suoi clienti, basta scaricare l’app Burger King e registrarsi per accedere al fidelity program o andare sul sito www.burgerking.it.