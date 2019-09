Busto Arsizio fa il tifo per la “sua” Miss Italia Marialaura Caccia

C’è anche un po’ di Varesotto nella finale di Miss Italia 2019.

Col numero 7 per l’80esima edizione dello storico concorso di bellezza che sarà trasmessa su Rai 1 dalle 21,25 e condotta da Alessandro Greco c’è infatti Marialaura Caccia, 21 anni, nata a Busto Arsizio ma residente da alcuni mesi a Ceriale, in provincia di Savona, è stata eletta Miss Liguria 2019.

A Jesolo, al palazzo del turismo dove si svolge la finalissima del concorso, Marialaura arriva come una delle favorite: alta 1.73, occhi nocciola/verdi e capelli castano chiaro, ha il doppio diploma italo-francese al liceo linguistico e studia Lingue per l’impresa all’Università cattolica di Milano. Ex campionessa italiana di atletica leggera, ama recitare e suonare il pianoforte. Il suo sogno nel cassetto è diventare un’attrice affermata o conduttrice televisiva. Un esempio di vita per Marialaura è l’ex miss, Gessica Notaro. Per lei è la seconda partecipazione alla fase finale di Miss Italia: nel 2017 era arrivata a Jesolo col titolo Miss Selezione Fotografica Lombardia.

